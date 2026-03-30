EasyJet reforça ligações a partir de Faro com 18 rotas para quatro países

A companhia aérea easyJet vai reforçar as ligações a partir do aeroporto de Faro, operando 18 rotas para França, Países Baixos, Suíça e Reino Unido, uma delas nova, para Newcastle, no nordeste de Inglaterra, anunciou esta segunda-feira, 30 de março, a companhia.

A easyJet indicou, num comunicado, que a oferta de voos a realizar a partir do aeroporto internacional Gago Coutinho, em Faro, vai crescer 3%, em comparação com a disponibilizada para o verão do ano passado, melhorando a ligação do destino turístico Algarve a alguns dos seus principais mercados emissores de turistas.

“Para este verão, a easyJet apresenta um crescimento de 3% na sua capacidade em Faro face ao verão anterior, disponibilizando um total de 1,7 milhões de lugares. A operação sazonal contará com 18 rotas, que ligam o sul de Portugal a destinos chave em França, Países Baixos, Reino Unido e Suíça”, destacou a companhia.

A easyJet apontou como “grande novidade” para o verão de 2026 “a inauguração da rota entre Faro e Newcastle, no Reino Unido”, que realizou o primeiro voo no domingo.

“Esta nova ligação reforça a conectividade da região durante a época alta e alarga as opções para o mercado britânico, um dos principais emissores de turistas para o Algarve”, justificou a empresa.

Os responsáveis da empresa consideram que o investimento feito em Faro mostra a importância que o Algarve tem para a empresa.

“Estamos muito entusiasmados por dar início a mais uma temporada de verão no Algarve, especialmente num ano em que celebramos o quinto aniversário da nossa base em Faro. Desde a sua inauguração, em 2021, esta base tem sido um pilar fundamental do nosso investimento em Portugal, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do turismo e da economia local”, afirmou José Lopes, diretor-geral da easyJet, citado no comunicado da empresa.

Com o aumento da capacidade e a criação da nova ligação para o nordeste de Inglaterra, os clientes passam a contar com “mais e melhores ligações” e podem “desfrutar de tudo o que o Algarve tem para oferecer” na época alta do turismo, acrescentou.

A easyJet recordou que começou a sua operação em Faro em 1999 e, desde então, “já transportou mais de 26 milhões de passageiros, consolidando a sua posição como uma das principais companhias aéreas na região”.

Lyon, Paris Orly, Bordéus, Nantes (em França), Amesterdão (Países Baixos), Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol, Belfast, Liverpool, Manchester, Glasgow, Birmingham, Southend, Southampton e Newcastle (Reino Unido) e Genebra e Basileia (Suíça) são as 18 rotas que a EasyJet vai operar desde Faro, precisou a companhia.

Em Portugal, a transportadora vai disponibilizar este verão uma “capacidade de sete milhões de lugares”, distribuídos por “93 rotas”, com destino a 14 países.

A easyJet frisou que, além de Faro-Newcastle, vão também estar disponíveis mais quatro novas ligações: Lisboa-Newcastle, Lisboa-Liverpool, Porto-São Vicente, Funchal-Nice.