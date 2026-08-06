Economia

Eclipse solar deve reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica

Fenómeno deverá reduzir a produção de energia solar em cerca de cinco gigawatts (GW), o equivalente a 13% da procura máxima registada numa típica quarta-feira de agosto, diz a Red Eléctrica.
Eclipse solar deve reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica
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O eclipse total do sol de 12 de agosto deverá reduzir a produção de energia solar na Península Ibérica em cerca de cinco gigawatts (GW), o equivalente a 13% da procura máxima registada numa típica quarta-feira de agosto.

Segundo informou esta quinta-feira o operador do sistema elétrico espanhol, a Red Eléctrica, o fenómeno terá um impacto “limitado e temporário” na produção solar - concretamente fotovoltaica -, uma vez que ocorrerá num período em que esta tecnologia, naturalmente, regista um declínio, e não coincidirá com o pico de procura habitual do mês de agosto.

Embora este cenário não deva, previsivelmente, ter repercussões na cobertura da procura, a Red Eléctrica irá implementar medidas preventivas.

Entre elas está a “estreita coordenação” com os organismos oficiais, com os restantes transportadores e operadores de sistemas elétricos europeus e com os centros de controlo de produção e distribuição.

Da mesma forma, serão aumentadas as reservas e as margens de segurança habituais, e proceder-se-á à monitorização e acompanhamento constantes do fenómeno, concluiu o operador espanhol.

De acordo com o 'site' da Ciência Viva, em Portugal o eclipse será total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.  

No resto do país, o eclipse será parcial, uma vez que o obscurecimento rondará os 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

O último eclipse total do Sol em Portugal aconteceu em 1912 e o próximo será em 2144, "tornando o eclipse de 2026 um fenómeno raro e um momento importante para várias gerações".  

Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.

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