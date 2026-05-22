Economia alemã cresce 0,3% no 1.º trimestre

A economia alemã cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos últimos três meses de 2025, informou hoje a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Confirma-se assim o dado antecipado no final de abril sobre o primeiro trimestre do ano, durante o qual começaram os bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e os ataques de retaliação de Teerão no Médio Oriente num conflito no qual foi bloqueado o estratégico estreito de Ormuz.

"A economia alemã também começou o ano de 2026 com o pé direito", disse num comunicado a presidente do Destatis, Ruth Brand, que fez alusão ao crescimento que a economia da Alemanha, a maior da Europa e a terceira do mundo, experimentou nos últimos três meses de 2025, quando o Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu 0,2%.

As exportações, que cresceram 3,3%, contribuíram para o crescimento do PIB alemão.

Também o consumo, que cresceu 0,4%, impulsionou a expansão da economia alemã no primeiro trimestre de 2026, período em que os investimentos caíram 1,5% depois de terem registado um aumento nos últimos três meses de 2025.

A economia da Alemanha enfrentou dois anos consecutivos de recessão em 2023 e 2024.

Para este ano, o Governo alemão e os principais institutos económicos tinham inicialmente previsto uma recuperação importante.

Mas a guerra no Irão e o bloqueio do estreito de Ormuz levaram-nos a cortar para metade a previsão de crescimento para este ano e agora estimam que o PIB do país aumentará apenas 0,5%.