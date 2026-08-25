Economia alemã cresce 1% no segundo trimestre com aumento das exportações

O produto interno bruto (PIB) da Alemanha cresceu 1% em termos homólogos no segundo trimestre e 0,3% face aos três meses anteriores, impulsionado pelo aumento das exportações, divulgou esta terça-feira o Instituto Federal de Estatística (Destatis).

Apesar do impacto do conflito no Médio Oriente neste trimestre, o crescimento observado na maior economia europeia entre abril e junho ficou apenas uma décima abaixo dos 0,4% do primeiro trimestre e mantendo uma trajetória de recuperação desde o final do ano passado.

Em comparação com o primeiro trimestre, as exportações de bens e serviços registaram um aumento de 2,0%. Em termos homólogos, o indicador registou um aumento de 3,7%.

O desempenho económico da Alemanha no segundo trimestre situou-se ligeiramente abaixo da média europeia, uma vez que a zona euro cresceu 0,4% e o conjunto da UE 0,5%.

Entre as principais economias da UE, o maior crescimento do PIB entre abril e junho registou-se em Espanha (+0,7%), enquanto a expansão económica da França e da Itália foi de 0,2% em ambos os casos.

Nos Estados Unidos, o PIB aumentou 0,4% no primeiro trimestre.