Economia chinesa volta a crescer 1,1% face ao trimestre anterior

O produto interno bruto (PIB) da China cresceu 1,1% no terceiro trimestre em comparação com o anterior, de acordo com dados oficiais publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE) do país asiático.Os dados relativos aos três meses entre julho e setembro apontam para o mesmo ritmo de crescimento alcançado entre abril e junho, embora superem as previsões dos analistas, que esperavam uma desaceleração de até 0,8% no trimestre.Na comparação anual, a segunda maior economia do mundo registou uma expansão de 4,8% no terceiro trimestre, um valor inferior ao dos dois primeiros, quando aumentou 5,4% e 5,2%, respetivamente..Preços no consumidor caem em setembro pelo segundo mês consecutivo na China