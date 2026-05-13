Economia cresce 0,1% na zona euro até março

A economia cresceu 0,1% na zona euro e 0,2% na UE, no primeiro trimestre, por comparação com o quarto e último trimestre do ano passado (0,2% em ambos os casos, no trimestre anterior).

De acordo com as estimativas rápidas do Eurostat, conhecidas nesta quarta-feira, o PIB português estagnou naquele período (variação nula, tal como havia sido divulgado pelo INE), ainda que tenha crescido 2,3% face ao mesmo trimestre do ano passado. Em contrapartida, a Europa viu a economia crescer levemente, não apenas em cadeia, como também em termos homólogos.

É que, no primeiro trimestre, a economia da zona euro avançou 0,5% entre janeiro e março, face ao mesmo período do ano passado (desacelerou comparativamente aos 0,7% do período anterior). Em contrapartida, registou-se um crescimento de 0,6% na UE (tal como observado no trimestre precedente).

Ao mesmo tempo, o emprego cresceu de forma mais expressiva do que a economia, tanto em cadeia como na comparação homóloga. Comparativamente com o quarto trimestre de 2025, este avançou 0,5% na zona euro e 0,6% na UE (subidas de 0,7% e 0,6%, respetivamente, no trimestre anterior). A variação homóloga trouxe subidas de 0,7% e 0,6%, respetivamente.