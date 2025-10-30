Economia nacional cresce 2,4% no 3.º trimestre em termos homólogos

A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3.º trimestre de 2025, após ter aumentado 1,8% no trimestre precedente", indica o INE.Já em cadeia, o PIB aumentou 0,8% em volume, após um crescimento de 0,7% no trimestre anterior.Desta forma, estes números representam uma aceleração da atividade económica tanto em termos homólogos como trimestrais, acima do que os economistas consultados pela Lusa antecipavam, que era um abrandamento em cadeia, para entre 0,3% e 0,6%.Segundo o INE, o crescimento homólogo beneficiou de um contributo negativo da procura externa líquida menos acentuado, "refletindo a aceleração das exportações de bens e serviços e uma ligeira desaceleração das importações de bens e serviços".Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB "manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento".No que diz respeito à variação em cadeia, a procura interna deu um maior impulso, com a aceleração do consumo privado, enquanto "o contributo da procura externa líquida foi mais negativo, tendo a aceleração das importações de bens e serviços sido mais pronunciada que a das exportações de bens e serviços".Esta é uma estimativa rápida a 30 dias, sendo que os resultados mais detalhados relativos à evolução das Contas Nacionais Trimestrais vão ser conhecidos em 30 de novembro.Recorde-se que, para o conjunto do ano, o Governo prevê um crescimento de 2% do PIB, segundo as estimativas inscritas no Orçamento do Estado para 2026.Já o Banco de Portugal, Conselho das Finanças Públicas, FMI e OCDE estimam um crescimento de 1,9% este ano, enquanto a Comissão Europeia projeta que o PIB cresce 1,8%. .Confiança dos consumidores sobe e clima económico diminui em outubro\n\n.Estudo revela que a digitalização em Portugal terá contribuído para um aumento de 13% do PIB\n\n\n\n\n