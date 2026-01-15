Economia da Alemanha cresce 0,2% em 2025

A economia da Alemanha cresceu 0,2% em 2025, pondo fim a dois anos consecutivos de recessão, após a maior economia europeia se ter contraído 0,5% em 2024 e 0,9% em 2023, segundo dados preliminares publicados esta quinta-feira, 15.Os dados foram publicados hoje pela Agência federal de Estatística alemã (Destatis)."Depois de dois anos de recessão, a economia alemã recuperou ligeiramente o caminho do crescimento", declarou Ruth Brand, presidente da Destatis, para quem o crescimento pode ser atribuído principalmente ao aumento dos gastos com consumo das famílias e do Governo.Por outro lado, Brand destacou que as exportações registaram outro declínio, devido às "fortes dificuldades" que o setor exportador alemão enfrentou "devido ao aumento das tarifas dos EUA, à valorização do euro e à crescente concorrência da China".Ao mesmo tempo, Brand apontou que o investimento permaneceu fraco, com uma formação de capital fixo em máquinas e equipamentos, bem como em construção, inferior à do ano anterior.Em 2025, a produção do setor da indústria transformadora diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, com o valor acrescentado bruto ajustado aos preços a cair 1,3% em relação ao ano anterior, uma queda ligeiramente menos acentuada do que nos dois anos anteriores.Grandes setores como a indústria automóvel e o fabrico de máquinas e equipamentos registaram perdas, devido ao aumento da concorrência nos mercados globais.2025 também foi um ano difícil para o setor da construção, cujo valor acrescentado bruto ajustado aos preços voltou a cair 3,6% e o número de insolvências aumentou, enquanto a persistência dos preços elevados no setor teve um efeito desfavorável significativo na construção e conclusão de obras de edifícios, embora a situação da engenharia civil tenha sido melhor, com a nova construção e reparação de estradas, linhas ferroviárias ou redes elétricas a resultar numa ligeira melhoria em relação ao ano anterior.Quanto aos gastos com consumo final das famílias, observou-se um aumento de 1,4%, ajustado aos preços, enquanto o crescimento dos gastos com consumo final público foi de 1,5%. Da mesma forma, a formação bruta de capital fixo diminuiu 0,5% em comparação com o ano anterior.Por sua vez, a Destatis observou que "num ano turbulento para o comércio externo alemão", as exportações em 2025 registaram um novo declínio (-0,3%), o terceiro consecutivo, enquanto para as importações a situação foi completamente diferente e, depois de dois anos de queda, aumentaram 3,6%.Da mesma forma, a Destatis destacou que, em média, em 2025, estima-se que 46 milhões de pessoas estavam empregadas na Alemanha, um número que se manteve praticamente inalterado em relação ao ano anterior.A Destatis avisa que o ritmo de crescimento do emprego desacelerou consideravelmente desde o início de 2024, "tendo estagnado em 2025".Além disso, os orçamentos das administrações públicas da Alemanha registaram um défice financeiro de aproximadamente 107.000 milhões de euros no final de 2025 e, assim como no ano anterior, o Governo central, os governos estaduais, os governos locais e as caixas de segurança social registaram um défice no final de 2025.Dessa forma, o défice financeiro foi quase de 8.000 milhões de euros inferior ao de 2024, devido ao facto de as receitas públicas (+5,8%) terem crescido com maior intensidade do que as despesas públicas (+5,1%).Medido como percentagem do PIB a preços correntes, que aumentou 3,3%, a Alemanha registou um rácio de défice de 2,4% em 2025 (abaixo dos 2,7% do ano anterior e do valor de referência de 3% do Pacto Europeu de Estabilidade e Crescimento)..OCDE. Alemanha entra em recessão e grandes economias a caminho da estagnação