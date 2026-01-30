Economia da UE cresce 1,6%, mais 0,1% do que na zona euro

A economia da zona euro expandiu-se 1,5% em 2025, enquanto o crescimento da União Europeia (UE) atingiu 1,6%, segundo a estimativa divulgada esta sexta-feira, 30, pelo Eurostat. Trata‑se de uma aceleração face aos 0,9% e 1% registados em 2024, respetivamente.

No quarto trimestre de 2025, o PIB corrigido de sazonalidade aumentou 1,3% na área do euro e 1,4% na UE em termos homólogos, abaixo dos 1,4% e 1,6% observados no mesmo período de 2024.

Em variação trimestral, ambos os agregados registaram um crescimento de 0,3%, o que contrasta com a estagnação da zona do euro e a queda de 1,4% na UE no quarto trimestre de 2024.

Por países, entre setembro e dezembro de 2025, a Irlanda liderou o avanço homólogo com um salto de 6,7%, seguida pela Lituânia (2,5%) e pela República Checa (2,4%). Não se registaram quedas homólogas do PIB nos 15 Estados‑membros com dados disponíveis.

Na comparação com o trimestre anterior, a Lituânia destacou‑se com um crescimento de 1,7%. Já Espanha e Portugal registaram ambos aumentos de 0,8% e a Irlanda foi o único país com recuo trimestral (-0,6%).