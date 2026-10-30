Economia da zona euro cresce acima do esperado e Portugal alcança lugar no 'top 3'

O crescimento da economia do euro superou as perspetivas que existiam no terceiro trimestre. Continua abaixo do crescimento registado em Portugal, num contexto de contração em França.

De acordo com as estimativas rápidas do Eurostat, o PIB cresceu 1,3% na zona euro (contra 1,1% esperado pelos mercados) e 1,5% na UE, no terceiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado. Em causa está uma aceleração face aos 1,2% e 1,4% registados no segundo trimestre.

Por países, sobressai a França. A segunda maior economia da zona euro ficou no 'vermelho', ao recuar 0,1% no terceiro trimestre (crescimento de 0,5% no segundo). É, de resto, a única nesta situação. De referir que a economia alemã voltou a acelerar, para 1,2% no mesmo período (1,0% no anterior).

A economia portuguesa foi mais além, ao crescer 2,4%. É o terceiro maior avanço, só atrás de Espanha (2,7%) e da Irlanda (3,6%, cujo cálculo é distinto dos demais países).