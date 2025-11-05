Economia da zona euro cresce em outubro ao ritmo mais rápido desde maio de 2023

A economia da zona euro cresceu em outubro à taxa mais rápida desde maio de 2023, com o crescimento a acelerar e a apontar timidamente para uma rutura da tendência contida observada nos primeiros nove meses, foi anunciado esta quarta-feira, 5.O índice de produção composto PMI (Purchasing Managers Index) da zona euro, do Hamburg Commercial Bank (HCOB) e da S&P Global, publicado hoje, subiu para 52,5 pontos em outubro, mais 1,3 pontos do que em setembro e o nível mais alto em 29 meses.Num comunicado hoje divulgado, o HCOB e a S&P Global sublinham que em outubro se registou o maior aumento na procura de bens e de serviços da zona do euro em dois anos e meio, à medida que novos negócios cresceram ao ritmo mais rápido em dois anos e meio."O crescimento do emprego, por sua vez, acelerou para o nível mais alto em 16 meses, apesar de uma leve desaceleração nas expectativas de atividade das empresas para o ano seguinte", refere o comunicado.Quanto aos preços, a inflação dos custos dos fatores de produção diminuiu pelo segundo mês consecutivo, ficando ainda mais abaixo da média histórica, adianta.Comentando os dados do PMI, Cyrus de la Rubia, economista chefe do HCOB, disse que "finalmente, há algo positivo para relatar sobre a economia da zona do euro novamente"."Um dos principais motores de crescimento no setor de serviços em outubro foi a Alemanha", considerou Rubia, precisando que "o salto no índice na Alemanha — que subiu mais de três pontos para 54,6 pontos — é impressionante e mais do que compensa a queda registada em França, onde as tensões políticas estão a diminuir a disposição das pessoas para gastar"."Manter esse impulso de crescimento relativamente forte no setor de serviços na zona euro nos próximos meses não será fácil", advertiu Rubia."Em França, a estabilidade política ajudaria — aprovar o orçamento de 2026 seria um passo nessa direção – e na Alemanha muito dependerá de saber se o pacote de estímulos do Governo realmente motivará as empresas e os lares a investir e a gastar mais", concluiu.Mesmo excluindo a Alemanha e a França, os PMI compostos para o resto da zona euro mostram o maior crescimento em dois anos e meio, disse Rubia, acrescentando que "nesse sentido, a recuperação está a ganhar um impulso mais amplo". .Economia da zona euro deve crescer 1,2% em 2025 e 1% em 2026, diz KPMG