Economia

Economia da zona euro cresceu 1,4% em 2025, mas desacelerou em Portugal

A economia nacional continua a crescer acima da média europeia. Ainda assim, não registava números tão baixos desde o pico da pandemia, em 2020. A Alemanha voltou a crescer, três anos depois.
Descida do IRC não terá impactos positivos na economia se as empresas não reinvestirem a margem gerada pela baixa do imposto.
Descida do IRC não terá impactos positivos na economia se as empresas não reinvestirem a margem gerada pela baixa do imposto. Global Imagens
Publicado a

A economia da zona euro acelerou em 2025, para um crescimento de 1,4%. Ainda assim, em Portugal, registou-se um crescimento inferior a 2024.

De acordo com os dados do Eurostat, conhecidos esta sexta-feira, dia 6 de março, o PIB da zona euro acelerou face ao crescimento de 0,9% registado em 2024. No ano passado, a economia ganhou tração e cresceu 1,4%. Em causa está um ganho de 0,5 pontos percentuais (p.p.).

Ao nível da UE, houve igualmente uma aceleração, ainda que menos acentuada. O crescimento económico foi de 1,1% em 2024 e 1,5% no ano seguinte (mais 0,4 p.p.), indicam os dados.

Portugal desacelera mas ainda cresce acima da média

Apesar da aceleração generalizada a nível europeu, a economia nacional perdeu fôlego em 2025, quando o termo de comparação é o ano anterior.

Para Portugal, ainda só são conhecidos dados preliminares. Estes indicam um crescimento de 1,9% em 2025, após 2,2% em 2024. O crescimento continua acima da média europeia, mas fica abaixo do ano anterior.

De resto, desde 2020 que não se registava um número tão baixo. Naquele ano, a economia portuguesa caiu 8,2%.

Alemanha regressa a terra firme

Em termos homólogos, o PIB cresceu em todos países da UE, com destaque para a Irlanda (aumento de 12,3%).

Por outro lado, a Alemanha registou o crescimentos mais reduzido, em igualdade com a Hungria (0,2%). Ainda assim, trata-se de um sinal de alento para a maior economia europeia, na medida em que volta a crescer, depois de dois anos em recessão económica.

Descida do IRC não terá impactos positivos na economia se as empresas não reinvestirem a margem gerada pela baixa do imposto.
Economia dos EUA cresce menos do que esperado no último trimestre de 2025
Economia portuguesa
Eurostat

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt