Economia da zona euro cresceu 1,4% em 2025, mas desacelerou em Portugal

A economia da zona euro acelerou em 2025, para um crescimento de 1,4%. Ainda assim, em Portugal, registou-se um crescimento inferior a 2024.

De acordo com os dados do Eurostat, conhecidos esta sexta-feira, dia 6 de março, o PIB da zona euro acelerou face ao crescimento de 0,9% registado em 2024. No ano passado, a economia ganhou tração e cresceu 1,4%. Em causa está um ganho de 0,5 pontos percentuais (p.p.).

Ao nível da UE, houve igualmente uma aceleração, ainda que menos acentuada. O crescimento económico foi de 1,1% em 2024 e 1,5% no ano seguinte (mais 0,4 p.p.), indicam os dados.

Portugal desacelera mas ainda cresce acima da média

Apesar da aceleração generalizada a nível europeu, a economia nacional perdeu fôlego em 2025, quando o termo de comparação é o ano anterior.

Para Portugal, ainda só são conhecidos dados preliminares. Estes indicam um crescimento de 1,9% em 2025, após 2,2% em 2024. O crescimento continua acima da média europeia, mas fica abaixo do ano anterior.

De resto, desde 2020 que não se registava um número tão baixo. Naquele ano, a economia portuguesa caiu 8,2%.

Alemanha regressa a terra firme

Em termos homólogos, o PIB cresceu em todos países da UE, com destaque para a Irlanda (aumento de 12,3%).

Por outro lado, a Alemanha registou o crescimentos mais reduzido, em igualdade com a Hungria (0,2%). Ainda assim, trata-se de um sinal de alento para a maior economia europeia, na medida em que volta a crescer, depois de dois anos em recessão económica.