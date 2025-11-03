DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia da zona euro deve crescer 1,2% em 2025 e 1% em 2026, diz KPMG

A inflação anual vai terminar o ano abaixo de 2%, levando o BCE a baixar novamente os juros, de acordo com as contas da consultora. O PIB das economias do euro deverá avançar 1,2% em 2025.
Publicado a

A economia da zona euro deverá acelerar em 2025, para um crescimento de 1,2% (0,8% no ano passado). No próximo ano, o PIB conjunto vai perder fôlego e deverá crescer 1,0%.

As contas são da consultora KPMG e foram reveladas nesta segunda-feira, 3 de novembro.

Em simultâneo, a inflação deverá desacelerar, ainda que não se evite a subida anual acima do limite máximo definido pelo BCE. Ainda assim, no fim de 2025, deverá estar abaixo dos 2%, o que deverá levar o banco central a baixar novamente os juros, até aos 1,75 pontos base.

A previsão aponta para um crescimento de 2,1% no presente ano (2,4% em 2024), antes de se ficar pelos 1,7% em 2026. Em simultâneo, as taxas de juro de referência deverão terminar 2025 nos 1,75 pontos base (3,0 pontos base no final de 2024). No próximo ano, a previsão passa por um manutenção dos juros.

Ainda assim, de acordo com a análise, "um mercado de trabalho relativamente forte e a redução das taxas de juro podem não ser suficientes para levar as famílias a aumentarem as despesas", pode ler-se.

É que o crescimento do consumo deverá manter-se em 1,2% já este ano, antes de acelerar até 1,3% no próximo.

O investimento deve crescer 2,2% em 2025, antes de desacelerar para 1,4% no próximo. O emprego deve diminuir 0,1 pontos percentuais, até aos 6,3% já este ano e novamente para 6,2% em 2026.

