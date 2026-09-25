Economia de Espanha cresce 2,6% no segundo trimestre à boleia da procura interna e do consumo

A economia espanhola registou um crescimento de 2,6% no segundo trimestre, face a igual período do ano passado, e de 0,7% em relação ao trimestre anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros três meses do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) espanhol tinha crescido 2,7% em termos homólogos e 0,6% em cadeia. Este crescimento recente foi impulsionado pela procura interna, que contribuiu com 3,5 pontos percentuais, apesar de uma queda de 0,9 pontos da procura externa.

O governo de Espanha mantém a previsão de um crescimento anual de 2,6% para 2026. Para 2027, espera-se um aumento de 2,2%, com projeções de crescimento acima de 2% até 2029, sustentadas pelo consumo privado e investimento interno.

Espanha continua a destacar-se com um desempenho superior às principais economias europeias. No entanto, as previsões do governo são mais otimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima um crescimento de 2,1%, e do Banco de Espanha, com 2,3%. A OCDE alinha-se com a previsão do governo, estimando também um crescimento de 2,6% para 2026.

Nos últimos anos, Espanha tem consistentemente superado a média de crescimento da zona euro, que foi de 1,5% em 2025, e da União Europeia, com 1,6%, segundo o Eurostat.