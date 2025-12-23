A economia de Espanha cresceu 2,8% no terceiro trimestre do ano comparando com o mesmo período de 2024 e 0,6% em cadeia (relativamente aos três meses anteriores), anunciou esta terça-feira, 23, o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).No segundo trimestre (abril a junho), o Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha tinha crescido 2,9% em termos homólogos (comparando com os mesmos meses do ano anterior) e 0,7% em cadeia.O crescimento no terceiro trimestre (julho a setembro) deveu-se à procura nacional (investimento e consumo), que contribuiu com 3,8 pontos para o aumento do PIB em termos homólogos.Já a procura externa (exportações e importações) teve um contributo negativo de 1 ponto na comparação com o mesmo período de 2024.A economia espanhola cresceu 3,5% em 2024, segundo a estimativa atualizada mais recente do INE.O Governo de Espanha e o Banco de Espanha melhoraram em setembro as previsões de crescimento da economia do país este ano, para 2,7% e 2,6%, respetivamente.O Governo espera que a economia espanhola cresça 2,2 % em 2026 e 2,1% em 2027 e 2028, com um impacto positivo no mercado de trabalho que deverá permitir baixar a taxa de desemprego no país até 8,7% em 2028.Espanha tem atualmente a maior taxa de desemprego da União Europeia, com o Governo a estimar que se situará nos 10,3% no final deste ano.Em todo este período de estimativas, a procura interna (consumo e investimento) será o motor do crescimento da economia, em especial o consumo das famílias, enquanto o contributo da procura externa (exportações e importações) será negativo até 2028, segundo o Governo.Quanto ao Banco de Espanha, melhorou em duas décimas, para 2,6%, as previsões de crescimento do PIB do país em 2025, mantendo a estimativa de aumento de 1,8% em 2026 e de 1,7% em 2027.Também o banco central espanhol baseia as novas estimativas no dinamismo da procura interna, em especial do consumo privado.Mais recentemente, em 17 de novembro, a Comissão Europeia melhorou também as perspetivas para a economia espanhola em 2025 e 2026, com estimativas de aumento do PIB de 2,9% e 2,3%. "Mantendo o forte crescimento da primeira metade de 2025, a atividade económica deverá manter-se robusta" em Espanha e a "procura interna será o principal motor do crescimento no período 2025-2027", devido, principalmente, "ao impulso do consumo privado e ao desempenho positivo do investimento", lê-se no documento da Comissão Europeia (CE) com as previsões de outono para a economia.Segundo Bruxelas, no caso de Espanha, é expectável que o consumo privado "beneficie de um maior poder de compra e crescimento do emprego, "num contexto de imigração sustentável", com "fluxos migratórios contínuos" que “estão a expandir consideravelmente a força de trabalho e a impulsionar o ritmo de criação de empregos".A CE refere ainda um impacto positivo na economia espanhola da execução dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).A par de um crescimento do PIB de 2,9% em 2025, Bruxelas prevê uma inflação de 2,6% este ano em Espanha e de 2% em 2026. A inflação foi de 2,9% em 2024.Quanto à taxa de desemprego, a comissão mantém a previsão de redução para 10,4% em 2025 e 9,8% em 2026, depois de se ter situado nos 11,4% no ano passado.A CE prevê, por outro lado, um défice público de 2,5% este ano em Espanha (a estimativa anterior era 2,8%), depois dos 3,2% de 2024.Quanto à dívida pública espanhola, a CE estima que baixe dos 101,6% do PIB em 2024 para 100% este ano e 92,8% em 2026.A Comissão Europeia previu no mesmo dia que o PIB da zona euro cresça 1,3% este ano. .Banco de Espanha admite "perturbação sem precedentes" na economia