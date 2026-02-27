Economia desacelera para 1,9% em 2025

A economia portuguesa cresceu 1,9% no quarto trimestre de 2025 e no total daquele ano. Em causa estão desacelerações de 0,3 pontos percentuais (p.p.) em ambos os casos.

De acordo com as estimativas do INE, o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB voltou a ser negativo no quarto trimestre, ainda que de forma mais ligeira. É que, no terceiro trimestre, foi de -1,5 p.p., passando para 1,0 p.p. no quarto.

Ao mesmo tempo, registaram-se desacelerações nas exportações e importações. As primeiras caíram 0,7% no quarto trimestre (crescimento de 0,6% no anterior), ao passo que nas importações houve um aumento de 1,4% (ainda assim abaixo do crescimento de 3,6% no terceiro trimestre). A tendência de desaceleração foi transversal a bens e serviços.

O contributo da procura interna foi menos expressivo, já que passou de 3,7 p.p. no terceiro trimestre para 2,9 p.p. no último. Na origem esteve a redução ao nível das despesas de consumo final.

PIB também cresceu 1,9% em 2025