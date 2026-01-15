Economia do Reino Unido cresce 0,3% em novembro

A economia do Reino Unido cresceu 0,3% em novembro, mais do que o esperado pelos analistas, impulsionada pela recuperação do setor de serviços e pela retomada da produção de automóveis, informou hoje o Office for National Statistics (ONS).Em comparação com uma queda de 0,1% em outubro, o crescimento em novembro foi impulsionado por um aumento de 0,3% nos serviços e, sobretudo, da produção industrial, que avançou 1,1% graças ao retorno à atividade nas fábricas da Jaguar Land Rover, após um ciberataque que interrompeu a produção em setembro.Em termos trimestrais, o Produto Interno Bruto (PIB) expandiu-se 0,1% nos três meses até novembro, em comparação com a estagnação registada nos três meses anteriores, arrastado pela construção e pelo recuo do setor automóvel.A alta no mês de novembro é uma boa notícia para o Governo trabalhista britânico, que tem como prioridade fazer a economia crescer desde que chegou ao poder em julho de 2024.Um porta-voz do ministério da Economia afirmou hoje que o executivo está a trabalhar para "fazer a economia funcionar para os trabalhadores" e garantiu que "anos de subinvestimento" estão a ser revertidos por meio de incentivos à construção de infraestruturas.Da patronal Confederação da Indústria Britânica (CBI), o economista-chefe, Ben Jones, afirmou que os dados são "melhores do que o esperado" e apontam para uma economia "mais resiliente do que se temia", embora tenha advertido que o investimento empresarial continuará contido pela fraqueza da procura e pelos elevados custos laborais e energéticos. .PIB do Reino Unido volta a cair em cadeia 0,1% em outubro\n