Economia dos EUA cresce menos do que esperado no último trimestre de 2025

A economia dos EUA mostrou sinais de desaceleração no último trimestre de 2025, com um crescimento de 1,4%, abaixo das expetativas do mercado.

Para o conjunto do ano de 2025, o crescimento na maior economia do mundo foi de 2,2%, uma ligeira queda em comparação com 2024, de acordo com dados publicados esta sexta-feira, 20, pelo Departamento de Comércio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou justificar este resultado ao culpar os democratas.

Trump afirmou hoje, mesmo antes da divulgação dos números oficiais, que a paralisação orçamental ocorrida em outubro e novembro do ano passado, a mais longa da história do país, custou "pelo menos dois pontos percentuais" ao Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2025.

"A paralisação causada pelos democratas custou aos Estados Unidos pelo menos dois pontos percentuais do PIB. É por isso que estão a fazer isto de novo, numa versão reduzida", disse o presidente na rede social Truth, enquanto o Estado americano atravessa uma paralisação parcial que afeta apenas o Departamento de Segurança Interna.