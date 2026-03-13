Economia dos EUA perde força (e muita) no quarto trimestre de 2025

O crescimento da economia dos EUA ficou muito aquém do esperado no quarto trimestre do ano passado.

O PIB real aumentou 0,7%, em termos homólogos, o que significa uma forte desaceleração face aos 4,4% alcançados no trimestre anterior. Em causa está um crescimento muito abaixo da estimativa, que apontava para 1,4%.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Departamento do Comércio norte-americano. Indicam a maior quebra naquela economia desde o primeiro trimestre do ano passado (contração de 0,3%).

Em causa estão reduções no gasto público e exportações, assim como a desaceleração no gastos para consumo. Ainda assim, registou-se uma aceleração no investimento, ao mesmo tempo que o decréscimo nas importações foi inferior ao observado no trimestre anterior.

No mesmo período, as despesas de consumo pessoal (índice PCE, na sigla em inglês) aumentaram 2,9%. Excluindo energia e alimentos, registou-se uma subida de 2,7%. Ambas as variações estão em linha com o esperado.