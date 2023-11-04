Economia. "Estamos mais perto do fim desta era financeira do que do início"

O sistema financeiro como o conhecemos tem sido abalado por crises económicas que vão surgindo de forma cíclica, tendo já sido previsto o seu colapso por mais de uma vez. A confiança, um ativo de valor imensurável, é um dos princípios que têm mantido a economia global a flutuar. Mas perante um contexto global em que cada vez menos se confia no país vizinho, o que se pode esperar do futuro do sistema económico?.Para Rob Dix, é claro que "estamos mais perto do fim desta era financeira do que do início", mas colocar um prazo de validade à sua duração é também "impossível". Afinal, estaremos ou não perante a iminência de um novo ciclo económico? Poderia ser a pergunta de um milhão de euros a que ninguém se atreveria a tentar responder, à exceção do britânico Rob Dix, autor do livro "O Preço do Dinheiro"..Numa obra que assume a missão de democratizar o conhecimento económico e, em simultâneo, agrega sete dicas para uma navegação mais suave das finanças pessoais, Dix explica que o mundo onde vivemos é "historicamente anormal" e imerso num sistema financeiro que funciona, tal como o conhecemos, há cerca de 50 anos. A sucessão de crises diz-nos que o sistema "é insustentável, que não poderá continuar para sempre", mas também é altamente improvável que alguma vez seja "voluntariamente desfeito" e regresse a algo sustentável, porque quem o controla "quer manter o status quo"..Na sua análise, o autor chega à conclusão de que a solução de uma primeira crise acaba por ser "o que eventualmente inicia a seguinte" e prosseguimos, presos neste ciclo, a pagar o preço do dinheiro. Os pedaços de papel e metal a que, a certa altura, agregámos o padrão-ouro para lhes atribuir valor, são na verdade uma "ficção" em que todos começámos a acreditar, algo que representa valor, mas que "não é valioso em si mesmo". Será o dinheiro a fonte de tudo o que assombra o sistema financeiro, ou será antes a minoria que o controla?."Acho que o dinheiro é neutro. É como se, por não ser real, fosse neutro", reflete o autor. Na sua opinião, o verdadeiro problema está, mais uma vez, no sistema financeiro de "enorme complexidade", controlado por um pequeno número de pessoas que não podem possivelmente compreender "o que está a acontecer em cada parte da economia, em cada país a todos os momentos"..Se nos primórdios da invenção do conceito de dinheiro a intenção era facilitar a vida à sociedade relativamente às suas interações, a complexidade que se foi criando à volta do mesmo, do seu valor e da economia de uma forma geral, acabou por gerar um fosso entre os indivíduos e a forma como compreendem e se relacionam com o sistema.."O dinheiro não é o problema direto, mas sim, o sistema de complexidade emergente e controlo centralizado que temos", assevera. Ainda assim, não são apenas as entidades aparentemente omnipresentes que governam um sistema financeiro difícil de compreender, as únicas responsáveis por criar um certo "desinteresse" pela economia..Se as pessoas não gostam de economia, "a culpa é do ensino", afirma Dix, que particularmente é da opinião que se trata de uma disciplina interessante, que impacta o dia-a-dia de todos e cuja compreensão não só é "útil", como contribui para um mundo "mais equitativo".."Seria melhor se toda a gente tivesse acesso à mesma informação", refere, sublinhando que foi este sentido de missão que o levou a escrever um "guia de sobrevivência" para ajudar mais pessoas a compreender conceitos que depois poderão aplicar na gestão das suas finanças pessoais..Embora considere que o mundo está "viciado contra nós", mantém-se otimista quanto ao futuro: "não me parece contraditório apontar a injustiça do sistema e a desigualdade que está a aumentar, enquanto tento ser positivo quanto à nossa própria capacidade de fazer o melhor que conseguirmos", diz.