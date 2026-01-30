Economia francesa cresce 0,9% em 2025

A economia francesa cresceu 0,9% em 2025, um número ligeiramente superior às previsões do Governo, embora no quarto trimestre tenha desacelerado com um crescimento do PIB de 0,2%, menos três décimas que no trimestre anterior.

O Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE), que publicou esta sexta-feira, 30, os números dos três últimos meses e de todo o exercício, destacou que o principal vetor de crescimento em França em 2025 foi a procura interna, que contribuiu com sete décimas para o Produto Interno Bruto (PIB) global, contra seis décimas em 2024.

O comércio externo, por outro lado, subtraiu cinco décimas ao crescimento no ano passado, quando havia contribuído com 1,3 pontos em 2024 e as variações de 'stocks' das empresas somaram sete décimas.

No ano passado, as importações francesas subiram 2,9%, após terem diminuído 1,3% em 2024, enquanto o ritmo de crescimento das exportações desacelerou para 1,4%, contra 2,4%.

O Governo francês, que inicialmente previa um crescimento de 0,7% em 2025, reviu em alta as suas previsões em dezembro e calculava que no final seria de "pelo menos 0,8%".