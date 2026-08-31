Economia nacional cresce 2,5% no segundo trimestre impulsionado pelo disparo das exportações

A economia portuguesa registou um crescimento significativo de 2,5% no segundo trimestre de 2026, comparado ao mesmo período do ano anterior, conforme revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos de variação em cadeia, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8%, registando uma recuperação assinalável.

De acordo com os dados apresentados, o impacto negativo da procura externa líquida sobre o PIB teve uma diminuição considerável. As exportações de bens e serviços apresentaram um aumento vigoroso, o que compensou a aceleração das importações que se verificou durante o período analisado.

Em contraponto, o contributo da procura interna registou uma redução, refletindo uma desaceleração no investimento. Este fator contribuiu para uma diminuição do crescimento na procura interna, que, embora positiva, não conseguiu acompanhar o desempenho das exportações.

Em termos trimestrais, o crescimento do PIB acelerou para 0,8%, em contraste com o modesto aumento de 0,1% observado no trimestre anterior.

O INE sublinhou que a evolução positiva foi impulsionada pelo contributo da procura externa líquida, que passou de -2,0 p.p. para +0,7 p.p.. Esta mudança deve-se, principalmente, ao aumento nas exportações e à desaceleração nas importações de bens e serviços.