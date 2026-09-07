Economia nacional obtém crescimento homólogo de 2,5% e bate registos da UE e zona euro

O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE) registou um crescimento de 0,7% no segundo trimestre de 2026, enquanto a zona euro aumentou 0,6%, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira (7 de de julho). Portugal destacou-se com uma subida de 0,8% em cadeia e um crescimento homólogo de 2,5%.

Em termos anuais, o PIB ajustado sazonalmente cresceu 1,2% na zona euro e 1,4% na UE, após aumentos de 0,6% e 0,9% no trimestre anterior.

Olhando para os dados do primeiro trimestre deste ano, a zona euro manteve-se estável, enquanto a UE viu um ligeiro aumento de 0,1%.

A Irlanda registou o maior aumento entre os Estados-membros, com um crescimento de 10,2%, seguida pela Eslovénia (+1,8%) e pela Lituânia (+1,7%). Por outro lado, a Áustria foi a única nação a apresentar uma queda, com uma diminuição de 0,1%.

Os Estados Unidos também experienciaram um aumento de 0,4% em comparação com o trimestre anterior e um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2025.

O Eurostat destaca que as despesas de consumo final das famílias tiveram um impacto positivo em ambas as regiões, contribuindo com mais 0,2 pontos percentuais, enquanto a formação bruta de capital fixo colaborou com mais 0,1%.

No entanto, as variações nos stocks foram negativas para ambas as regiões (-0,5 pontos percentuais), e a diferença entre exportações e importações contribuiu positivamente no espaço europeu (+0,9 pontos percentuais na zona euro e +0,8 pontos percentuais na UE).