Economia nacional regista crescimento homólogo de 2,5% no segundo trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, em 30 de julho de 2026, a estimativa rápida do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre do ano, que mostra uma recuperação da economia portuguesa. Depois de um início de 2026 marcado por praticamente nenhuma variação, o PIB cresceu 0,8% em cadeia entre abril e junho.

No confronto com o mesmo período do ano anterior, a economia avançou 2,5%, refletindo uma aceleração face ao ritmo observado nos primeiros meses do ano. Estes números sugerem que a atividade económica ganhou fôlego no segundo trimestre, compensando parcialmente a estagnação do arranque do ano.

O INE explica que “o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento, enquanto o consumo privado acelerou”. Em sentido complementar, o instituto sublinha que “a procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada nas exportações de bens e serviços que nas importações de bens e serviços”.

A autoridade estatística acrescenta ainda que, entre o primeiro e o segundo trimestre, o contributo da procura externa líquida “passou a positivo, com as importações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais significativo que as exportações de bens e serviços”. Quanto à procura interna, “o contributo da procura interna manteve-se positivo, mas inferior ao observado no 1.º trimestre, verificando-se uma diminuição do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado”.

Antes da divulgação do INE, o ministro das Finanças já tinha antecipado uma melhoria. Numa audição parlamentar a 15 de julho, Miranda Sarmento afirmou que os dados então disponíveis para o segundo trimestre eram “francamente positivos com a aceleração do consumo, do investimento e das exportações”.

Os números hoje divulgados são estimativas rápidas. O INE indica que a revisão em detalhe e os dados finais serão publicados a 31 de agosto, quando ficará disponível a decomposição setorial e a análise completa dos contributos.