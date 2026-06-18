Economia portuguesa com excedente de 814 milhões até abril

A economia portuguesa registou um excedente externo de 814 milhões de euros até abril, menos 46,7% do que no mesmo período do ano passado, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Em cadeia, são mais 626,15 milhões de euros do que em março, mas o valor continua abaixo do registado nos primeiros quatro meses de 2025.

Para esta evolução mensal, o BdP destacou o aumento de 968 milhões de euros no défice da balança de bens, justificado pelas importações (+2.133 milhões de euros) acima das exportações (+1.165 milhões de euros).

Também o excedente da balança de serviços recuou, em 167 milhões de euros, numa variação “explicada, sobretudo, pelo aumento das importações de serviços de transporte, principalmente de transporte marítimo de carga”.

O défice da balança de rendimento primário recuou 468 milhões de euros, “principalmente pela redução dos juros pagos ao exterior”.

O banco central assinala ainda que a capacidade de financiamento da economia portuguesa até abril resultou num saldo da balança financeira de 890 milhões de euros.

“Os setores que mais contribuíram para este saldo positivo foram as seguradoras e fundos de pensões, pelo investimento em títulos de dívida, os particulares e as administrações públicas, através do aumento dos seus depósitos no exterior”, refere o BdP.

Em sentido inverso, foram as empresas não financeiras e o banco central que apresentaram as maiores reduções de ativos líquidos, refletindo o aumento dos passivos de capital e depósitos, respetivamente.

O excedente externo de 626 milhões de euros em abril deste ano compara com 338 milhões de euros no mesmo mês do ano passado.