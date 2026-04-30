Tempestades deixam economia portuguesa estagnada no primeiro trimestre

A economia nacional apresentou uma variação nula até março, face ao quarto trimestre de 2025 (aumento de 0,9% naquele período). Em termos homólogos, houve um crescimento de 2,3%.

Aquele período ficou marcado pelas tempestades que afetaram severamente Portugal Continental, em particular a zona centro. Várias indústrias foram castigadas, com natural impacto nos dados macro.

O INE divulgou as estimativas nesta quinta-feira, 30 de abril. Olhando à variação em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) em volume, o contributo da procura externa líquida passou a negativo. Na origem está "uma recuperação das importações de bens e serviços mais significativa que das exportações de bens e serviço", assinala o Instituto Nacional de Estatística.

Por outro lado, no primeiro trimestre, "o contributo da procura interna passou a positivo, verificando-se uma aceleração expressiva do investimento, enquanto o consumo privado abrandou", acrescenta-se.

PIB cresce acima de todo o ano de 2025, em termos homólogos

Os dados indicam uma aceleração para 2,3% face ao período homólogo, que significa um crescimento trimestral como não se registava desde o quarto trimestre de 2024. A subida compara com 1,9% do último trimestre do ano passado.