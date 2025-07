Economia portuguesa tenta chegar a bom porto com mudança de vento nos juros

Dentro de portas, Portugal lidará em 2024 com mais debates sobre como dar o salto para um modo mais tecnológico e "sustentável e verde", sobre como desatar o nó apertado do grave problema da habitação e do custo de vida elevado, sobre como rejuvenescer uma população em envelhecimento acelerado, sobre como é possível que, com tantos anos decorridos desde a troika e do programa de austeridade, com tanto emprego criado, de crescimento - tirando o colapso extraordinário da pandemia (-8,3%), a economia cresceu, em média, 3,9% em termos reais entre 2016 e 2022, contas do DN/Dinheiro Vivo.