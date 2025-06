Economia quase estagna, mas BCE admite que não doma totalmente a inflação até 2025

No ano passado, a economia registou um crescimento inédito em termos reais (contando com o efeitos dos preços) insuflada pela subida significativa da inflação e do aumento de margens de lucro de alguns setores da economia à boleia do ambiente geral inflacionista, caso dos supermercados, do setor energético e dos bancos. Mas neste ano e nos próximos, a fatura da inflação muito alta começa a pesar a sério.