Economia terá desacelerado no fim de 2025, aponta barómetro CIP/ISEG

A economia terá desacelerado em cadeia, de 0,8% para 0,7%, no último trimestre de 2025, registando um crescimento de 1,9% no conjunto do ano, segundo o barómetro de Conjuntura Económica CIP – Confederação Empresarial de Portugal/ISEG.

Na análise divulgada esta segunda-feira, 26 de janeiro, a CIP alerta que convergência com a União Europeia pode estagnar depois da economia abrandar no quarto trimestre.

“O desempenho da economia portuguesa está a enfraquecer para um ritmo inferior ao dos anos anteriores à pandemia, correndo o risco de estagnar o processo de convergência com a União Europeia que estava a ser alcançado nos últimos anos”, salienta Rafael Alves Rocha, diretor-geral da CIP, citado em comunicado.

Segundo o barómetro da CIP e do ISEG, "o abrandamento no final do ano resultou da moderação do contributo da procura interna".

No entanto, "o consumo privado deverá ter mantido a dinâmica recente, sustentada no desempenho muito positivo do mercado de trabalho, em custos de financiamento moderados e no impacto das medidas orçamentais no rendimento disponível das famílias", enquanto o investimento terá beneficiado da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As previsões da CIP/ISEG são de uma desaceleração ligeira em cadeia, de 0,8% para 0,7% no quarto trimestre de 2025, o que corresponde, em termos homólogos, a um crescimento de 1,9%.