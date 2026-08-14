Economias da UE e zona euro com crescimento homólogo de 1% e 1,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1% na zona euro e 1,2% na União Europeia no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, avança o Eurostat, confirmando a estimativa divulgada em julho.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano, o PIB aumentou 0,4% na zona euro e 0,5% na UE, valores alinhados com a estimativa de julho.

Entre os Estados‑membros com maiores aumentos homólogos destacam‑se a Eslovénia (+4,8%), a Lituânia (+3,8%), a Polónia (+3,7%), Chipre (+3,3%), a Suécia (+2,8%) e Espanha e Bulgária (ambas +2,7%). Portugal manteve o crescimento de +2,5% anunciado em julho, mas, devido a revisões noutros países, passou do 3.º para o 8.º lugar entre os Estados‑membros com maior expansão no trimestre.

Os únicos países com queda do PIB foram a Roménia (-2,0%) e a Irlanda (-5,6%).

O boletim do Eurostat inclui também dados de emprego: no 2.º trimestre de 2026 o emprego subiu 0,5% na zona euro e 0,5% na UE face ao 2.º trimestre de 2025; em termos trimestrais, o emprego aumentou 0,1% tanto na zona euro como na UE.