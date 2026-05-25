EDP assina novo acordo para projeto solar nos EUA avaliado em 258 milhões de euros

A EDP assinou um acordo com a Appalachian Power, subsidiária da American Electric Power, para a construção e venda de um projeto solar nos Estados Unidos por 300 milhões de dólares (cerca de 258 milhões de euros).

O acordo foi realizado através da sua unidade de renováveis, a EDP Renewables, e está ainda sujeito “a condições suspensivas, regulatórias e outras habituais para uma transação desta natureza”, segundo o comunicado enviado esta segunda-feira, 25 de maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A transação prevê a construção e desenvolvimento de um projeto solar de 100 megawatts em corrente alternada (MWac), equivalente a cerca de 136 megawatts em corrente contínua (MWdc), nos Estados Unidos da América, com entrada em operação prevista para 2028, altura em que o negócio deverá ser concluído.

“Este novo acordo é mais um indicador do posicionamento estratégico da EDP nos EUA como um ‘player’ relevante no setor das energias renováveis” e reforça “a solidez das parcerias com as principais empresas de serviços públicos”, refere a empresa no mesmo comunicado.

A EDP acrescenta que a operação contribui para uma maior visibilidade sobre as adições de capacidade bruta, bem como sobre os encaixes e ganhos com rotação de ativos, em linha com as métricas de retorno definidas para o período do plano estratégico 2026-2028.

“Desde 2019, a EDP celebrou quatro transações de natureza semelhante nos EUA, das quais duas nos últimos seis meses”, acrescentou.