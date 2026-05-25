Economia

EDP assina novo acordo para projeto solar nos EUA avaliado em 258 milhões de euros

O acordo foi realizado através da EDP Renewables e está ainda sujeito “a condições suspensivas, regulatórias e outras habituais para uma transação desta natureza”.
EDP assina novo acordo para projeto solar nos EUA avaliado em 258 milhões de euros
FOTO: André Luís Alves/Global Imagens
Publicado a

A EDP assinou um acordo com a Appalachian Power, subsidiária da American Electric Power, para a construção e venda de um projeto solar nos Estados Unidos por 300 milhões de dólares (cerca de 258 milhões de euros).

O acordo foi realizado através da sua unidade de renováveis, a EDP Renewables, e está ainda sujeito “a condições suspensivas, regulatórias e outras habituais para uma transação desta natureza”, segundo o comunicado enviado esta segunda-feira, 25 de maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A transação prevê a construção e desenvolvimento de um projeto solar de 100 megawatts em corrente alternada (MWac), equivalente a cerca de 136 megawatts em corrente contínua (MWdc), nos Estados Unidos da América, com entrada em operação prevista para 2028, altura em que o negócio deverá ser concluído.

“Este novo acordo é mais um indicador do posicionamento estratégico da EDP nos EUA como um ‘player’ relevante no setor das energias renováveis” e reforça “a solidez das parcerias com as principais empresas de serviços públicos”, refere a empresa no mesmo comunicado.

A EDP acrescenta que a operação contribui para uma maior visibilidade sobre as adições de capacidade bruta, bem como sobre os encaixes e ganhos com rotação de ativos, em linha com as métricas de retorno definidas para o período do plano estratégico 2026-2028.

“Desde 2019, a EDP celebrou quatro transações de natureza semelhante nos EUA, das quais duas nos últimos seis meses”, acrescentou.

EDP assina novo acordo para projeto solar nos EUA avaliado em 258 milhões de euros
EDP Renováveis chega a acordo com governo de Trump para recuar em projetos eólicos nos EUA
EDP assina novo acordo para projeto solar nos EUA avaliado em 258 milhões de euros
EDPR reforça presença nos EUA com contrato de longo prazo para parque solar
EUA
energia solar
EDP
Diário de Notícias
www.dn.pt