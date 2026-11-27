Jensen Huang recuperou o trono da Nvidia em menos de duas semanas, mas o monopólio absoluto de influência que exercia sobre a indústria da Inteligência Artificial não voltou com ele. O breve afastamento do fundador – seguido de uma reintegração resgatada pela Casa Branca e agora sob cerco bipartidário no Congresso norte-americano – funcionou como um alerta vermelho para os maiores clientes da tecnológica: Amazon, Alphabet e Microsoft.

Estes gigantes da cloud, que têm quase 600 mil milhões de dólares comprometidos em investimento só este ano, estão a usar a fragilidade institucional da Nvidia para acelerar a sua emancipação tecnológica, tanto pela via do desenvolvimento de processadores alternativos como de melhoramento de software.

Um ‘penso rápido’ sob cerco político

O regresso unânime de Huang, na segunda-feira, estancou a hemorragia bolsista. As ações da Nvidia tiveram um disparo histórico de 31,48% nesse dia, mas o valor ganho foi parcialmente devolvido nas sessões seguintes, caindo até aos 149,30 dólares por título. Ou seja, a solução para a ferida autoinfligida na empresa soou em Wall Street mais como um penso rápido sobre falhas graves de governação do que como uma verdadeira medida. Durante 11 dias, ficou exposto o risco extremo de uma gigante de 3,6 biliões de dólares gerida sem plano de sucessão e com 60 diretores a reportar diretamente a um só homem. Pior: a intervenção política da Casa Branca (tanto presidente como vice, Donald Trump e JD Vance, tiveram mão no processo) para resgatar o executivo colou a Nvidia à agenda de Washington.

Com audições marcadas no Congresso a 1 e 3 de dezembro e propostas bipartidárias para apertar o bloqueio de exportações à China, o mercado passou a negociar risco político e não verdadeiras questões económicas, enquanto os reguladores fecham o cerco ao "financiamento circular" da empresa, que soma 118 mil milhões de dólares em garantias de crédito e 58,1 mil milhões em participações este ano.

A revolta dos clientes

Nos últimos dois anos, os grandes operadores de centros de dados pagaram a fatura da Nvidia por falta de alternativa imediata. Agora, o caos na liderança da fabricante deu aos conselhos de administração de Microsoft, Alphabet (Google) e Amazon o argumento definitivo para cortar o cordão umbilical.

Segundo estimativas da consultora Bernstein, os chips personalizados vão duplicar a sua quota de mercado, passando de 10% em 2026 para 20% em 2027. A Amazon lidera a ofensiva: além dos processadores próprios Trainium e Inferentia, prepara a compra da startup Decart por até 7,5 mil milhões de dólares – batendo uma oferta da própria Nvidia – para otimizar a aplicação do software no seu hardware ainda antes da conferência re:Invent, marcada para 30 de novembro.

Já a Alphabet capitaliza a maturidade dos seus TPU (desenhados com a Broadcom) para alimentar o Gemini e clientes como a Anthropic. A Microsoft admite que a instabilidade na Nvidia acelera a procura pelos seus chips Maia e por soluções da AMD.

Quem ganha na bolsa enquanto o rei vacila

O capital não saiu da Inteligência Artificial, mas mudou de morada dentro da cadeia de valor, fugindo do risco concentrado num único fornecedor exposto a tarifas e inquéritos federais. No hardware, a grande vencedora estrutural é a Broadcom – cujas receitas de chips de IA cresceram 221% no último trimestre fiscal –, acompanhada pela Marvell e pela Cerebras, que acumula 26,1 mil milhões de dólares em encomendas contratadas.

Em paralelo, os investidores premiaram fornecedores agnósticos à guerra dos processadores: a fundição taiwanesa TSMC (indispensável para todos os rivais), a Micron (a valorizar 151% a 12 meses graças à memória HBM) e a Arm, que já supera os 50% de quota nos servidores cloud. Ao mesmo tempo, vários fundos rodaram capital do hardware para empresas de software e cibersegurança como a ServiceNow ou a Zscaler, imunes a bloqueios alfandegários.

Seja como for, ganhar alavancagem perante a Nvidia resolve o risco de abastecimento, mas não livra os gigantes da cloud da exigência de retorno financeiro.

Juntas, Amazon (cerca de 220 mil milhões), Alphabet (até 205 mil milhões) e Microsoft (até 190 mil milhões) vão gastar perto de 590 mil milhões de dólares em infraestruturas só em 2026, num bolo global do setor próximo de um bilião. A crise de Jensen Huang acelerou a multipolaridade tecnológica, mas deixou os gigantes da cloud sozinhos a justificar a Wall Street a maior fatura de investimento da história da indústria.