Eixo Atlântico com orçamento de 5,1 milhões para 2026

O orçamento do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular é de 5,1 milhões de euros, revelou esta quinta-feira, 13, a organização que vai ser presidida pelo autarca de Lugo nos próximos dois anos.Em comunicado, o Eixo Atlântico, organização intermunicipal transfronteiriça que junta concelhos do Norte de Portugal e da Galiza, explica que o programa e o orçamento para 2026 foram aprovados hoje pela Comissão Executiva, que se reuniu em Lugo, na Galiza, Espanha.Os documentos vão ser apresentados para ratificação na Assembleia Geral da organização, agendada para fevereiro de 2026.“Entre as propostas do programa, foi aprovada a criação de um Conselho Estratégico, integrado por pessoas que tiveram uma participação relevante na vida do Eixo Atlântico e que, afastadas da atividade política, podem contribuir com uma visão estratégica e consensual para a linha de atuação do Eixo Atlântico”, descreve-se na nota de imprensa.O Eixo Atlântico explica que o objetivo do Conselho Estratégico “é a reflexão e o debate com os membros do Eixo Atlântico para estabelecer as linhas estratégicas da entidade”.Na reunião de hoje, a Comissão Executiva elegeu o alcaide de Lugo, Miguel Fernández, como presidente do Eixo Atlântico durante os próximos dois anos.Fernández substitui Luís Nobre, presidente da Câmara Viana do Castelo, que passará a exercer o cargo de vice-presidente.Ficou ainda decidido, na reunião, que a inauguração da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlântico será realizada em Viana do Castelo em 27 de novembro e, na Galiza, em Ribeira, em maio de 2026.A sede da Mostra Musical será Vilalba, em maio, acrescenta.