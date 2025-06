Elétricos usados têm cada vez maior procura

Os veículos elétricos em segunda mão estão com uma crescente procura. Dados do portal Standvirtual assinalam um crescimento de +92% da oferta de veículos elétricos premium e de +75% nos outros elétricos em julho, em comparação com o ano passado.

No que diz respeito às viaturas procuradas, o maior crescimento é dos elétricos premium (+32%). Nas restantes tipologias de combustível, há crescimento de procura nos carros a gasolina e elétricos (entre +1% e +6%), com decréscimo apenas nos veículos a gasóleo (menos 4%).

Em julho, veículos a gasolina e elétricos são as únicas tipologias de combustível com maior oferta de anúncios (30% e 5%, respetivamente) do que procura. Nas restantes, a procura iguala ou supera sempre ligeiramente a oferta. Nos automóveis elétricos e híbridos, a procura é encabeçada pelo Tesla Model 3, Renault Zoe e o BMW Serie i.