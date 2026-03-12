Elétricos atingem 9% do parque automóvel em Portugal e quota a gasolina cresce 11%

O parque automóvel português envelheceu menos em 2026, uma vez que a proporção de veículos com menos de quatro anos subiu cinco pontos percentuais face a 2025, segundo o Observatório ACP – Mobilidade Elétrica em Portugal 2026.

Paralelamente, 38% dos carros têm mais de 15 anos, uma redução também de cinco pontos percentuais.

Os veículos eletrificados passaram a representar 9% do universo automóvel, um aumento de 5,5 pontos percentuais. A gasolina ganhou quota (+11 p.p.), ao passo que os carros a gasóleo recuaram 18 p.p.

As marcas francesas Peugeot e Renault mantêm‑se na liderança, cada uma com 10% do parque, seguidas pela Volkswagen (7%), BMW (6%) e Opel (6%).

Mais de 80% dos inquiridos conduzem um carro próprio — um acréscimo de 10 p.p. — e 79% percorrem até 1.000 km por mês, valor que subiu 20 p.p.

Quanto ao financiamento, 57% adquiriram o veículo a pronto e 22% recorreram a crédito automóvel. Os compradores a pronto predominam entre condutores com mais de 65 anos, da região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, e da classe social A.

Quase metade dos portugueses admite trocar de carro entre um e cinco anos (subida de 25 p.p.). Nas preferências de compra, 21% escolheriam um elétrico, 20% um híbrido plug‑in, 19% um diesel, 19% um a gasolina e 10% um híbrido simples.

A média é de 1,8 automóveis por agregado, ligeira queda face a 2025.

Entre proprietários de veículos eletrificados, 82% possuem o carro há menos de cinco anos, com Tesla e BMW em destaque. Em termos de carregamento, 86% carregam em casa (mais 3 p.p.) e 91% utilizam postos públicos (mais 3 p.p.).

Ainda de acordo com o relatório, o custo doméstico por carregamento é até sete euros e o gasto mensal em carregamento público ronda 50 euros. Galp Electric e EDP foram apontadas como as principais comercializadoras.

Segundo a ACP, participaram no estudo 1.608 pessoas (1.200 com carta de condução mais um reforço de 408 condutores de veículos eletrificados) entre 28 de janeiro e 11 de fevereiro de 2026.