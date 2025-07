Em dois anos, Medina corta défice em mais de 5 mil milhões de euros face ao aprovado nos OE

Também segundo o INE, o governo terminou o primeiro semestre com um excedente de 1,4 mil milhões de euros (1,1% do PIB), mas no reporte enviado a Bruxelas, Medina repete que a meta do défice deste ano continua a ser de 0,4%, a mesma que está no PE desde abril (começou por ser 0,9% no Orçamento aprovado).