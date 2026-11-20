O valor mediano por metro quadrado das transações de casas em Portugal aumentou 140% entre 2017 e o segundo trimestre deste ano, revela esta sexta-feira, 20 de novembro, o Banco de Portugal (BdP).

Nas rendas, o aumento foi também bastante acentuado neste período. O valor mediano (valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, ou seja, o que fica no meio da tabela) das rendas por metro quadrado subiu 114% entre 2017 e o segundo trimestre de 2026.

Segundo o BdP, "o aumento dos preços de venda e das rendas foi generalizado nos municípios, mas com forte heterogeneidade regional, evidenciando-se maior dinamismo nas zonas litorais do país", onde está concentrado o emprego e as populações.

Os preços mais do que duplicaram em 188 dos 287 municípios para os quais existe informação disponível, adianta.

Os maiores aumentos concentraram-se nas regiões da Área Metropolitana do Porto, Grande Lisboa e Península de Setúbal. Os preços de venda registaram variações superiores a 200% em 25 municípios entre os quais Sintra, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal.

O valor das rendas de novos contratos mais do que duplicou em 114 dos 187 municípios avaliados. Destacam-se os município de Grândola e Sines, onde o aumento do valor das rendas ultrapassou os 200%.