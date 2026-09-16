Emissões de títulos de dívida sobem em agosto para quase 329 mil milhões

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes até agosto subiram 2,8% em termos homólogos, para 328.986 milhões de euros, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O valor registado no final de agosto compara com os 320.057 milhões de euros em títulos de dívida emitidos por entidades residentes um ano antes.

Face a julho, são menos 1.968 milhões de euros, numa variação para que contribuíram, sobretudo, as administrações públicas - cujas emissões deduzidas de amortizações foram negativas em 1.302 milhões de euros.

Já o setor financeiro e as empresas não financeiras viram as emissões superarem as amortizações em, respetivamente, 195 e 106 milhões de euros.

No segundo mês do segundo semestre deste ano os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas desvalorizaram-se em cerca de mil milhões de euros, numa variação parcialmente compensada pelos cerca de 400 milhões de euros em juros corridos.

No final de agosto, os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas totalizavam 188.517 milhões de euros, menos 3.622 milhões de euros em termos homólogos e menos 1.896 milhões de euros que em julho.

O BdP refere ainda que as emissões líquidas de amortizações acumuladas no ano corresponderam a 9.154 milhões de euros, menos 43,3% que no mesmo período do ano passado.

Ainda assim, o banco central regista que há a perspetiva de que o valor das emissões líquidas deste ano se venha a aproximar do valor do ano passado, “uma vez que o programa de financiamento das administrações públicas prevê emissões relevantes até ao final de 2026”.

Os títulos de dívida ESG emitidos pelas entidades residentes totalizavam 14,8 mil milhões de euros, o equivalente a 4,5% do 'stock' total de dívida no final de agosto.

Já no que diz respeito ao 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes, este atingiu 84.222 milhões de euros em agosto, mais 3.604 milhões de euros do que no final do mês anterior.

“Este crescimento deveu-se essencialmente à valorização das ações cotadas das empresas não financeiras (de 2,8 mil milhões de euros) e à valorização das ações cotadas do setor financeiro (de 0,8 mil milhões de euros”, detalha o BdP.

No final de agosto estavam previstos, para os 12 meses seguintes, amortizações de títulos de dívida no valor de cerca de 46,5 mil milhões de euros, “o equivalente a 13,6% do 'stock' de títulos vivos (valor nominal) naquela data”.

Entre as amortizações em destaque estavam 8.362 milhões de euros entre os títulos de dívida de empresas não financeiras previstas para este mês e as amortizações de títulos de dívida no valor de 7.818 milhões de euros em abril do próximo ano.