Emissões de títulos de dívida sobem para 322 mil milhões em março

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes subiram 6,1% em termos homólogos, para 321.913 milhões de euros, apesar da descida de mais de quatro mil milhões em cadeia, disse esta segunda-feira, 20, o Banco de Portugal (BdP).

O valor registado no final de março compara com os 303.461 milhões de euros em títulos de dívida emitidos por entidades residentes um ano antes.

Face a fevereiro, a descida foi de 4.141 milhões de euros, numa variação impulsionada principalmente pelas desvalorizações. Neste campo, os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas registaram uma desvalorização de cerca de 5.400 milhões de euros.

As empresas não financeiras, as administrações públicas e o setor financeiro registaram em março emissões de títulos de dívida que excederam as amortizações em mil milhões de euros, cerca de 400 milhões de euros e cerca de 500 milhões de euros, respetivamente.

No final de março, os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas somava 189,3 mil milhões de euros, sendo que as emissões líquidas de amortizações acumuladas alcançaram 8.339 milhões de euros – o valor mais alto dos últimos quatro anos.

Já no que diz respeito ao 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes, este atingiu 81.069 milhões de euros em março, menos 641 milhões de euros do que no final do mês anterior.

"Esta evolução é totalmente justificada pela desvalorização das ações cotadas do setor financeiro, que registaram uma queda de 0,8 mil milhões de euros, a maior desde março de 2020", explica o BdP.