Emissões de títulos de dívida sobem para quase 334 mil milhões em julho

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes até julho subiram 4,3% em termos homólogos, para 333.661 milhões de euros, disse esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).

O valor registado no final de julho compara com os 320.035 milhões de euros em títulos de dívida emitidos por entidades residentes um ano antes.

Face a junho, são menos 9.108 milhões de euros, numa variação para que contribuíram, sobretudo, as administrações públicas – cujas emissões deduzidas de amortizações foram negativas em 8.761 milhões de euros.

Já o setor financeiro e as empresas não financeiras viram as emissões superarem as amortizações em, respetivamente, 2.208 e 206 milhões de euros.

No primeiro mês do segundo semestre deste ano os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas desvalorizaram-se em cerca de 2.800 milhões de euros.

Esta desvalorização foi, segundo o BdP, a “segunda maior desvalorização dos últimos 12 meses, refletindo o contexto de subida das taxas de juro”.

No mês em análise, as administrações públicas pagaram ainda cerca de 400 milhões de euros em cupões e 400 milhões de euros em juros corridos.

No final de julho, os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas totalizavam 190.414 milhões de euros, menos 1.600 milhões de euros em termos homólogos e menos 11.654 milhões de euros que em junho.

O BdP refere ainda que as emissões líquidas de amortizações acumuladas no ano corresponderam a 10.456 milhões de euros, menos 35,3% que no mesmo período do ano passado e o valor mais baixo desde 2023.

Os títulos de dívida ESG emitidos pelas entidades residentes totalizavam 14,8 mil milhões de euros, o equivalente a 4,4% do 'stock' total de dívida no final de julho.

Já no que diz respeito ao 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes, este atingiu 80.618 milhões de euros em julho, mais 914 milhões de euros do que no final do mês anterior.

“Este crescimento deveu-se essencialmente à valorização de 0,5 mil milhões de euros das ações cotadas das empresas não financeiras e à valorização de 0,4 mil milhões de euros das ações cotadas do setor financeiro”, detalha o BdP.

No final de julho estavam previstos, para os 12 meses seguintes, amortizações de títulos de dívida no valor de cerca de 48 mil milhões de euros, “o equivalente a 13,9% do 'stock' de títulos vivos (valor nominal) naquela data”.

Entre as amortizações em destaque estavam 5.486 milhões de euros entre os títulos de dívida de empresas não financeiras este mês e, entre as administrações públicas, as amortizações de 7.840 milhões de euros em abril do próximo ano.