Emissões de títulos de dívida somam perto de 320 mil milhões no final de novembro

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes somavam 319.583 milhões de euros no final de novembro, mais 1.200 milhões de euros do que no mês anterior, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 18, pelo Banco de Portugal (BdP).De acordo com o banco central, para este aumento contribuíram as emissões de títulos de dívida do setor financeiro e das empresas não financeiras, que excederam as amortizações em 2.400 milhões de euros e em 200 milhões de euros, respetivamente.Em sentido contrário, as amortizações de títulos de dívida das administrações públicas excederam as emissões em 1.500 milhões de euros.Os títulos de dívida das administrações públicas registaram ainda juros corridos no valor de 300 milhões de euros.Segundo o BdP, para a diminuição do valor total dos títulos de dívida contribuíram também as desvalorizações, de 200 milhões de euros, verificadas nos diferentes setores, com destaque para os títulos de dívida do setor financeiro, que desvalorizaram 100 milhões de euros.No final de novembro, o valor total de títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas era de 186.915 milhões de euros, correspondendo as emissões líquidas de amortizações acumuladas no ano a 9.400 milhões de euros, menos 1.100 milhões de euros do que no final de novembro de 2024.No período, os títulos de dívida ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) vivos emitidos por entidades residentes totalizavam 14.200 milhões de euros (o correspondente a 4,4% do ‘stock’ total de títulos de dívida emitidos por residentes), menos 122 milhões do que no mês anterior.Para esta diminuição contribuíram as amortizações, que superaram as emissões em 97 milhões de euros e a respetiva desvalorização.O BdP indica ainda que, no final de novembro, estavam previstas para os 12 meses seguintes amortizações de títulos de dívida no valor de 47.200 milhões de euros, o equivalente a 14,5% do ‘stock’ de títulos vivos (valor nominal) naquela data.Destacam-se a amortização de títulos de dívida de empresas não financeiras prevista para dezembro de 2025, de 6,9 milhões de euros, e a amortização de títulos de dívida das administrações públicas, prevista para julho de 2026, de 12.700 milhões de euros.Quanto às ações cotadas, o ‘stock’ emitido por entidades residentes atingiu 73.400 milhões de euros no final de novembro, menos 2.900 milhões de euros do que no fim do mês anterior.O BdP detalha que esta descida refletiu as desvalorizações, de 3.700 milhões de euros, das ações das empresas não financeiras, parcialmente compensada pelas valorizações, de 850 milhões de euros, das ações do setor financeiro..Emissões de títulos de dívida aumentam 8,3% em setembro para mais de 326 mil milhões\n\n\n\n\n