Emissões públicas empurram stock de dívida para 325,7 mil milhões em fevereiro

O stock de títulos de dívida emitidos por residentes situava‑se em 325,7 mil milhões de euros no final de fevereiro, mais 3,9 mil milhões face a janeiro, revela o Banco de Portugal (BdP).

O aumento foi explicado sobretudo pelas emissões das administrações públicas, que superaram as amortizações em 2,4 mil milhões de euros.

O BdP aponta ainda um contributo relevante das valorizações, no montante de 1,7 mil milhões, concentradas nos títulos públicos.

Quanto às ações cotadas emitidas por residentes, o stock atingiu 82 mil milhões em fevereiro, um acréscimo de cinco mil milhões relativamente ao fim de janeiro.

"Esta evolução é totalmente justificada pela valorização das ações cotadas de residentes, a mais elevada desde novembro de 2020", afirma o banco central.

Por sectores, as ações das empresas não financeiras valorizaram‑se em 5,4 mil milhões, enquanto as do sector financeiro registaram uma desvalorização de 340 milhões de euros.