Economia

Emissões públicas empurram stock de dívida para 325,7 mil milhões em fevereiro

Trata-se de um aumento de 3,9 mil milhões em relação ao primeiro mês do ano, segundo o Banco de Portugal (BdP).
Emissões públicas empurram stock de dívida para 325,7 mil milhões em fevereiro
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O stock de títulos de dívida emitidos por residentes situava‑se em 325,7 mil milhões de euros no final de fevereiro, mais 3,9 mil milhões face a janeiro, revela o Banco de Portugal (BdP).

O aumento foi explicado sobretudo pelas emissões das administrações públicas, que superaram as amortizações em 2,4 mil milhões de euros.

O BdP aponta ainda um contributo relevante das valorizações, no montante de 1,7 mil milhões, concentradas nos títulos públicos.

Quanto às ações cotadas emitidas por residentes, o stock atingiu 82 mil milhões em fevereiro, um acréscimo de cinco mil milhões relativamente ao fim de janeiro.

"Esta evolução é totalmente justificada pela valorização das ações cotadas de residentes, a mais elevada desde novembro de 2020", afirma o banco central.

Por sectores, as ações das empresas não financeiras valorizaram‑se em 5,4 mil milhões, enquanto as do sector financeiro registaram uma desvalorização de 340 milhões de euros.

Emissões públicas empurram stock de dívida para 325,7 mil milhões em fevereiro
Emissões de títulos de dívida somam 321,5 mil milhões em janeiro
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