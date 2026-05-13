Emissão de gases com efeito estufa na UE sobe 0,9% no 4.º trimestre de 2025

As emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia aumentaram 0,9% no quarto trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior, atingindo os 839 milhões de toneladas de CO2, divulgou hoje o Eurostat.

As emissões cresceram especialmente em setores como o fornecimento de eletricidade, gás e ar condicionado (+7,2%), os transportes e o armazenamento (+1,3%) e as indústrias extrativas (+0,9%).

Em comparação com o mesmo período de 2024, as emissões aumentaram 0,4 %, mas o PIB da UE, ajustado sazonalmente e por calendário, registou um crescimento superior a 1,5 %.

O Eurostat assinalou que as emissões aumentaram em 19 Estados-membros durante o último trimestre de 2025, diminuíram em sete e permaneceram estáveis na Alemanha.

Entre os países que conseguiram reduzir as suas emissões contam-se a Espanha, a Finlândia, Malta, a Bulgária, a República Checa, a Lituânia e a Eslováquia, todos eles com crescimento económico simultâneo.

As maiores reduções trimestrais de CO2 verificaram-se na Finlândia (-3,2%), Malta (-2%) e República Checa (-0,6%).

Por setores, os agregados familiares (-2%) e a indústria transformadora (-0,1%) foram os únicos grandes setores de atividade que registaram uma diminuição das emissões no conjunto da UE.