Empreendedorismo jovem: 16 projetos finalistas em “shark tank” no TEC Maia

Realiza-se esta sexta-feira, 13 de fevereiro, a 2.ª edição do Level UP by the CN Incubator, uma iniciativa promovida pelo Colégio Novo da Maia e pelo recém-inaugurado Colégio Novo de Gaia, que assume o formato de “shark tank”, colocando o empreendedorismo jovem no centro da atividade escolar. O TEC Maia acolhe a apresentação pública e a avaliação, por um júri, de 16 projetos finalistas, selecionados a partir de mais de uma centena de ideias desenvolvidas por alunos das duas instituições.

Segundo a organização, o percurso que culmina no evento procura consolidar “uma abordagem formativa orientada para a inovação, a criação de valor e o desenvolvimento de competências” consideradas determinantes para a competitividade, entre as quais pensamento crítico, trabalho colaborativo, adaptabilidade, autonomia, comunicação e espírito empreendedor. Independentemente do resultado final, os colégios sublinham que os projetos constituem um contributo relevante para o percurso académico e para o desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos.

A iniciativa é apresentada como uma plataforma de aprendizagem ativa, na qual os estudantes assumem o papel de protagonistas, testam soluções, defendem propostas e recebem feedback de especialistas, jurados e parceiros do ecossistema empreendedor.

David Pinto, Diretor do Colégio Novo da Maia e do Colégio Novo de Gaia, afirma que “o Level UP é a prova de que, quando confiamos nos nossos jovens e lhes damos as ferramentas certas, eles respondem com ideias, visão e coragem”, acrescentando que o projeto procura demonstrar que “a escola pode e deve ser um espaço onde se constrói futuro, com pensamento crítico, criatividade e sentido de responsabilidade”.

Marina Pinto, Diretora Pedagógica das duas instituições, refere que “cada projeto desenvolvido é um exercício real de cidadania e inovação” e que, “independentemente dos prémios, todos os alunos saem deste percurso mais preparados para enfrentar desafios, comunicar as suas ideias e acreditar no seu potencial”.

O evento contará com a presença de Susana Neto, vereadora da Câmara Municipal da Maia, numa participação que, de acordo com a organização, reforça o compromisso do município com a educação, a inovação e a valorização do talento jovem.

A 2.ª edição do Level UP by the CN Incubator tem o apoio da Câmara Municipal da Maia, da Junior Achievement Portugal, da Católica Porto Business School, da LEYA, do Porto Innovation Hub e da Associação Nacional de Jovens Empresários, parceiros indicados como estratégicos na promoção de uma cultura empreendedora “sustentada e com impacto”.