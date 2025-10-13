Emprego em Portugal: Cinco regiões superam meta europeia de 78%

Os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta segunda-feira, mostram que a maioria das regiões em Portugal já ultrapassou a meta europeia de 78% para a taxa de emprego. Das sete regiões, apenas a do Norte e do Oeste e Vale do Tejo ainda não atingiram esse objetivo, estabelecido para 2030 no âmbito do plano de ação sobre os direitos sociais na União Europeia.Em 2024, a taxa de emprego na União Europeia registou 75,8%, um valor histórico, mas ainda abaixo da meta por 2,2 pontos percentuais. Quase metade das regiões dos Estados-membros (46,5%, ou 113 de 243) já atingiram ou superaram a referida fasquia de 78%. Em Portugal, destacam-se as regiões do Centro (78,5%), Grande Lisboa (81,1%), Península de Setúbal (78,8%), Alentejo (79,7%) e Algarve (79,8%).Por outro lado, o Norte (77,4%) e o Oeste e Vale do Tejo (76,7%) ainda estão aquém da meta. O relatório do Eurostat também indica que a Chéquia e a Dinamarca lideram em termos de regiões que superaram a meta, com todas as suas regiões acima dos 78%.Entretanto, 65 das 243 regiões analisadas apresentaram taxas de emprego inferiores a 73,5%, sendo muitas delas áreas rurais ou periféricas, como em algumas partes do sul de Espanha, Itália, Grécia, Roménia e França. O Eurostat destaca que regiões industriais que não conseguiram adaptar-se às mudanças do mercado também estão entre aquelas com menores taxas de emprego..Empresas estimam criar mais 14% de emprego até dezembro