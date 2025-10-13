DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Emprego em Portugal: Cinco regiões superam meta europeia de 78%

Das sete regiões, apenas a do Norte e do Oeste e Vale do Tejo ainda não atingiram esse objetivo, estabelecido para 2030 no âmbito do plano de ação sobre os direitos sociais na União Europeia.
Matosinhos quer terminal intermodal como os existentes no Porto (Campanhã) e em Lisboa (Gare do Oriente)
André Rolo / Global Imagens
Publicado a

Os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta segunda-feira, mostram que a maioria das regiões em Portugal já ultrapassou a meta europeia de 78% para a taxa de emprego.

Das sete regiões, apenas a do Norte e do Oeste e Vale do Tejo ainda não atingiram esse objetivo, estabelecido para 2030 no âmbito do plano de ação sobre os direitos sociais na União Europeia.

Em 2024, a taxa de emprego na União Europeia registou 75,8%, um valor histórico, mas ainda abaixo da meta por 2,2 pontos percentuais. Quase metade das regiões dos Estados-membros (46,5%, ou 113 de 243) já atingiram ou superaram a referida fasquia de 78%.

Em Portugal, destacam-se as regiões do Centro (78,5%), Grande Lisboa (81,1%), Península de Setúbal (78,8%), Alentejo (79,7%) e Algarve (79,8%).Por outro lado, o Norte (77,4%) e o Oeste e Vale do Tejo (76,7%) ainda estão aquém da meta.

O relatório do Eurostat também indica que a Chéquia e a Dinamarca lideram em termos de regiões que superaram a meta, com todas as suas regiões acima dos 78%.

Entretanto, 65 das 243 regiões analisadas apresentaram taxas de emprego inferiores a 73,5%, sendo muitas delas áreas rurais ou periféricas, como em algumas partes do sul de Espanha, Itália, Grécia, Roménia e França.

O Eurostat destaca que regiões industriais que não conseguiram adaptar-se às mudanças do mercado também estão entre aquelas com menores taxas de emprego.

Matosinhos quer terminal intermodal como os existentes no Porto (Campanhã) e em Lisboa (Gare do Oriente)
Empresas estimam criar mais 14% de emprego até dezembro
União Europeia
Portugal
emprego

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt