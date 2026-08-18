Emprego na Alemanha recua 0,1% no 2.º trimestre

O emprego na Alemanha registou uma queda de 0,1% no segundo trimestre de 2026 face aos três meses anteriores, após correção dos efeitos sazonais, divulgou esta terça-feira o gabinete de estatísticas do país.

Segundo o Instituto de Estatística Destatis, entre abril e junho havia 45,7 milhões de pessoas economicamente ativas, menos 53 mil do que no primeiro trimestre.

Sem ajuste sazonal, o número de empregados aumentou 0,4% (+163 mil), o que evidencia a influência de fatores sazonais nas comparações trimestrais. Ainda assim, a subida do segundo trimestre ficou abaixo da média dos últimos anos, que se situou em cerca de 0,5% para o período.

Na comparação homóloga, o emprego recuou 0,5%.

Setorialmente, o setor dos serviços assinalou uma queda interanual de 0,1% — a primeira desde o início da pandemia — depois de ter estagnado no trimestre anterior, com variações significativas entre ramos. A indústria, excluindo a construção, mostrou uma contração marcada de 2%, enquanto a agricultura recuou 1,5%.

A distinção por tipo de ocupação também é notória: os trabalhadores por conta de outrem totalizaram 42,1 milhões no segundo trimestre, menos 0,4% em termos homólogos, e os trabalhadores independentes situaram‑se em 3,6 milhões, uma queda de 1,6% face ao mesmo período do ano anterior.

As horas trabalhadas no trimestre somaram 14.400 milhões, uma redução de 0,5%, sinalizando não só menos postos de trabalho efetivos como também menor intensidade de trabalho entre os ocupados.