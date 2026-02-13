Emprego público aumenta 1,7% no 4.º trimestre e renova máximos de 2011

O número de trabalhadores da administração pública aumentou 1,7% no quarto trimestre de 2025, para 766.278, alcançando o valor mais elevado desde o último trimestre de 2011, segundo os dados divulgados esta sexta-feira, 13 de fevereiro, pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

"A 31 de dezembro de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 766.278 postos de trabalho", o que representa uma subida de 1,7% (mais 12.721 postos de trabalho), segundo a Síntese Estatística do Emprego Público, divulgada pela DGAEP.

O número de funcionários públicos voltou, assim, a renovar máximos da série estatística, que começou no último trimestre de 2011.

"Em relação a 31 de dezembro de 2011 (início da série), o aumento foi de 38.577 postos de trabalho (+5,3%)", lê-se.

Já na comparação com o trimestre anterior, registou-se uma subida de 0,9%, o equivalente a um aumento de 6.841 postos de trabalho.