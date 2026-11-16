Emprego público cresce 0,7% no 3.º trimestre para 764.805 postos de trabalho

O número de trabalhadores na administração pública cresceu 0,7% no terceiro trimestre, em termos homólogos, para 764.805 postos de trabalho, mas reduziu-se face ao trimestre anterior, revelou esta segunda-feira, 16 de novembro, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

“A 30 de setembro de 2026, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 764.805 postos de trabalho, assinalando um aumento de 0,7% (+5.403 postos de trabalho) em termos homólogos e uma diminuição de 0,5% (-3.624 postos de trabalho) face ao trimestre anterior”, indicou na Síntese Estatística do Emprego Público.

O aumento homólogo é explicado sobretudo pela “evolução dos recursos humanos na administração central (+3.305 postos de trabalho) e no subsetor da administração local (+2.277 postos de trabalho)”, referiu a entidade.

Na administração central, o aumento homólogo teve origem sobretudo “nas áreas governativas da saúde, da educação, ciência e inovação e da defesa nacional”, sendo que no caso da saúde, o aumento resulta em grande parte das carreiras de enfermagem (+888 postos de trabalho) e médica (+881).

Na área governativa da educação, ciência e inovação, os maiores aumentos ocorreram na carreira de docente do ensino universitário, com mais 1.169 postos de trabalho, “em parte devido à passagem do Instituto Politécnico de Leiria e do Instituto Politécnico do Porto para universidades”.

A carreira de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário também registou um aumento (+1.152), bem como a carreira de assistente operacional (+658).

Na área da defesa nacional, a variação homóloga de mais 773 postos de trabalho deve-se, maioritariamente, “ao aumento de praças nas forças armadas”, adiantou.

Por outro lado, face ao trimestre anterior, a redução no emprego público de 0,5% deveu-se “à diminuição do emprego na administração central (-3.600 postos de trabalho; -0,6%)”.

Na administração central, a diminuição de emprego decorreu das variações que ocorreram nas carreiras de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (-3.103 postos de trabalho), de docentes do ensino superior politécnico (-1 408) e na carreira de polícia de segurança pública, “em consequência de saídas de agentes da PSP (-540)”.

No mesmo período, “o emprego no setor das administrações públicas representava 7,0% da população total (rácio de administração), 13,4% da população ativa e 14,2% da população empregada, refletindo uma ténue diminuição do emprego público na população total e na população ativa face ao trimestre anterior (-0,1 p.p. em ambos os indicadores)”.

Segundo a entidade, no terceiro trimestre de 2026, “o peso dos postos de trabalho nas administrações públicas ocupados por mulheres diminuiu ligeiramente, representando 17,1% da população ativa feminina e 18,2% da população empregada feminina do país (respetivamente, 17,2% e 18,3% no trimestre anterior)”.

A 30 de setembro deste ano a estrutura do emprego nas administrações públicas estava repartida entre as áreas da administração pública e defesa, segurança social obrigatória (39,9%), educação (33,5%), atividades de saúde humana e ação social (23,0%) e outras atividades (3,7%).