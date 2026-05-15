Emprego público sobe 1,1% no primeiro trimestre para 767.094 trabalhadores

O número de trabalhadores da administração pública aumentou 1,1% no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo, para 767.094, voltando a renovar máximos desde 2011, segundo os dados divulgados esta sexta-feira, 15 de maio, pela DGAEP.

"A 31 de março de 2026, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 767.094 postos de trabalho", o que representa uma subida de 1,1% face a igual período de 2025 (mais 8058 postos de trabalho), segundo a Síntese Estatística do Emprego Público, divulgada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

O número de funcionários públicos voltou, assim, a renovar máximos da série estatística, que começou no último trimestre de 2011.

"Em relação a 31 de dezembro de 2011 (início da série), o aumento foi de 39.393 postos de trabalho (+5,4%)", refere a mesma nota.