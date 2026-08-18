Emprego recua no Reino Unido mas desemprego mantém‑se em 4,9% no 2.º trimestre

O Gabinete Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS) divulgou esta terça-feira um quadro de relativa estabilidade no mercado de trabalho entre abril e junho de 2026, com a taxa de desemprego a permanecer em 4,9% face ao mesmo período de 2025.

Dados-chave mostram que a proporção de pessoas empregadas na faixa dos 16 aos 64 anos ficou em 75,1%, sem alterações anuais relevantes.

Paralelamente, a taxa de inatividade económica entre os maiores de 16 anos manteve‑se em 20,9%, indicando que nem o desemprego nem a participação na força de trabalho sofreram flutuações significativas no último ano.

Apesar dessa estabilidade nas taxas, o ONS refere divergências nos rendimentos: o crescimento anual médio dos salários situou‑se em 3,5%, enquanto o setor privado registou uma subida mais contida de 2,8% — o valor mais baixo desde o trimestre de agosto–outubro de 2020.

Essa desaceleração salarial no setor empresarial pode reduzir o poder de compra das famílias e pressionar a procura interna se persistir.

Em termos absolutos, o número de pessoas empregadas caiu, sendo que em junho havia 71 mil trabalhadores a menos do que em junho de 2025 — uma contração ligeiramente maior do que a observada em maio, quando a diferença interanual era de 67 mil postos de trabalho.

Analistas citados habitualmente pelo mercado interpretam os resultados como sinal de um mercado de trabalho que já não aquece, com ritmos de contratação mais lentos e ganhos salariais em arrefecimento, sobretudo no privado.

O ONS sublinha que, embora as taxas agregadas pareçam estáveis, os movimentos por sector e as variações mensais apontam para fragilidades que aconselham acompanhamento nas próximas trimestres.